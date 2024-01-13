В Белом доме заявили о законности приказа Байдена о нанесении ударов по хуситам

На брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не нарушил законодательство страны, приказав провести удары по позициям хуситов в Йемене, сообщает ТАСС.