Новый алгоритм поможет контролировать качество электроэнергии в системах распределенной генерации

Результаты исследователей опубликованы издательством IEEE. «Инверторы программируются математическими функциями, уравнениями с определенными коэффициентами, — рассказывает первый автор работы, инженер Лаборатории интеллектуальных сетей в Центре энергетических технологий Сколтеха Илья Веретенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии