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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Уильямс рассказал, что Ямаль спал по дороге на игру с Францией: «Мы собирались сыграть в полуфинале Евро. Я был до смерти напуган, как он мог заснуть перед таким важным матчем?»

Сборная Испании обыграла Францию (2:1) в полуфинале турнира, Ямаль забил победный гол в матче. «Мы собирались сыграть в полуфинале чемпионата Европы.

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