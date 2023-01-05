Невероятный взлет и подлость партнеров: финансовый гороскоп для Рыб на 2023 год

Финансовая ситуация в новом 2023 году будет стабильной. Мягкая энергия инь, которая начнет доминировать с приходом года Кролика, позволит избежать радикальных негативных изменений в этой сфере и станет способствовать накоплению и инвестированию.
Финансовая ситуация в новом 2023 году будет стабильной. Мягкая энергия инь, которая начнет доминировать с приходом года Кролика, позволит избежать радикальных негативных изменений в этой сфере и станет способствовать накоплению и инвестированию.
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