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Невероятный взлет и подлость партнеров: финансовый гороскоп для Рыб на 2023 год

Невероятный взлет и подлость партнеров: финансовый гороскоп для Рыб на 2023 год

Финансовая ситуация в новом 2023 году будет стабильной. Мягкая энергия инь, которая начнет доминировать с приходом года Кролика, позволит избежать радикальных негативных изменений в этой сфере и станет способствовать накоплению и инвестированию.

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