Появились подробности дела гида, проводившего смертельную экскурсию

Гид Константин Филиппов, проводивший трагическую экскурсию по коллектору Неглинки, находился в состоянии алкогольного опьянения во время мероприятия, что стало известным из выступления одного из обвиняемых, Никиты Дубаса, с которым ознакомился ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии