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Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    Может это специально в России пенсии такие масенькие...Чтоб не смели на пенсию жить???Типа не подыхаете..и ладно...Ма...Александр Маршал ...
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Появились подробности дела гида, проводившего смертельную экскурсию

Появились подробности дела гида, проводившего смертельную экскурсию

Гид Константин Филиппов, проводивший трагическую экскурсию по коллектору Неглинки, находился в состоянии алкогольного опьянения во время мероприятия, что стало известным из выступления одного из обвиняемых, Никиты Дубаса, с которым ознакомился ТАСС.

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