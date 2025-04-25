Появились подробности дела гида, проводившего смертельную экскурсию

Гид Константин Филиппов, проводивший трагическую экскурсию по коллектору Неглинки, находился в состоянии алкогольного опьянения во время мероприятия, что стало известным из выступления одного из обвиняемых, Никиты Дубаса, с которым ознакомился ТАСС.