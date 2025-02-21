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Царьград

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Трамп осудил Зеленского: назвал его диктатором и поддержал выборы на Украине

Трамп осудил Зеленского: назвал его диктатором и поддержал выборы на Украине

На фоне обсуждений в США о выборах на Украине, Дональд Трамп подверг критике Зеленского, назвав его диктатором и поддержав необходимость выборов.

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