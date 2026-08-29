Небо закрыли наглухо: ПВО России сбила 715 дронов и восемь «Фламинго»

За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 715 беспилотников самолётного типа. Плюс восемь крылатых ракет «Фламинго», пять управляемых авиабомб и два снаряда HIMARS.
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