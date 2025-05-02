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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Souls-подобный экшен Wuchang: Fallen Feathers получил новый геймплейный трейлер

Souls-подобный экшен Wuchang: Fallen Feathers получил новый геймплейный трейлер

Souls-подобный экшен Wuchang: Fallen Feathers получил новый геймплейный трейлерFuture Games Show на Gamescom Latin открылось новым трейлером Wuchang: Fallen Feathers, демонстрирующий больше сюжета и игрового процесса для экшен-RPG от Leenzee Games, которая выйдет 24 июля на ПК, PS5 и Xbox One, включая Game… источник#Future_Games #Gamescom.

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