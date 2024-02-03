Интересная жизнь с Vera Star Вокруг оппозиционного "кандидата в кандидаты" Бориса Надеждина продолжают разворачиваться удивительные события.
Ситуация по Надеждину накалилась до предела. Кандидат жестко высказался в отношении президента.
Комментарии
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Подумайте, люди простые, ну что может такой глупый Надеждин? От него так разит дурью.Вторая Собчак .Правильно кто-то сравнил.
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17 час.
Гоша Веверсис
не только клоуны ,но и евреи ,а евреи на окраине России уже дел натворили ,сейчас хотят еврея поставить во главе России . Этого Россия уже не вытянет
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16 час.
ALEKSANDR ROGOV
Задача Надеждина одна, поднять бучу вокруг своей персоны! Здать заведомо не легитимные подписные листы (не все, а часть с хвостиком) что бы поднять, после проверки и отказа в регистрации, шум и вой о страхе власти перед очередным клоуном от оппозиции!
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15 час.
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