Ситуация по Надеждину накалилась до предела. Кандидат жестко высказался в отношении президента.

Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d Подумайте, люди простые, ну что может такой глупый Надеждин? От него так разит дурью.Вторая Собчак .Правильно кто-то сравнил.

Гоша Веверсис не только клоуны ,но и евреи ,а евреи на окраине России уже дел натворили ,сейчас хотят еврея поставить во главе России . Этого Россия уже не вытянет