Спрос на тренеров ИИ вырос в России почти в три раза

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Спрос на тренеров искусственного интеллекта вырос в России. Это при том, что еще два года назад на рынке не существовало такого направления, а за последний год число вакансий с ключевыми словами "AI-тренер" или "обучение ИИ" выросло почти в три раза, сообщили 6 мая "Известия".