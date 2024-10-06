Какие льготы положены российским учителям?

Свыше 1,1 млн человек в России получают пенсию за педагогическую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России Одна из главных льгот для российских учителей сегодня – это досрочный выход на пенсию раньше наступления общеустановленного пенсионного возраста.