Какие льготы положены российским учителям?

Свыше 1,1 млн человек в России получают пенсию за педагогическую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России Одна из главных льгот для российских учителей сегодня – это досрочный выход на пенсию раньше наступления общеустановленного пенсионного возраста.
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