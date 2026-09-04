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Царьград

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Убийца русского парня из Щёлково рвётся на фронт: Как 11 лет превращаются в свободу

Убийца русского парня из Щёлково рвётся на фронт: Как 11 лет превращаются в свободу

Год назад подмосковное Щёлково содрогнулось от зверской расправы. Возле бара на 17-летнего Арсения Ерошевича набросилась толпа.

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