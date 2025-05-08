Началось объявленное Путиным перемирие

Зеленский отверг предложение Москвы.фото: t.me/RosgvardOfficialРоссия прекратила все боевые действия, 8 мая началось объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
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