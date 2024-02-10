Жёсткая битва в небе: Лётчик-ас из Незалежной схлестнулся с русским Су-35

Не совсем понятно, почему у укропов в принципе есть ещё кому и на чём летать. Жалеем? Или кишка тонка у нашей разведки?

Дмитрий Боев

То, что было перед началом СВО, давно уже обломки. То, что есть сейчас - передано из стран, куда поставлялась советская техника как во времена СССР, так и до последнего времени. С этой точки хрения, весьма сомнительна польза от участия в военных выставках и салонах...