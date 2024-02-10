В небе развернулась жёсткая битва. Лётчик-ас из Незалежной схлестнулся с русским Су-35. Победителем вышел последний.
Жёсткая битва в небе: Лётчик-ас из Незалежной схлестнулся с русским Су-35
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Ратник Ратник
Не совсем понятно, почему у укропов в принципе есть ещё кому и на чём летать. Жалеем? Или кишка тонка у нашей разведки?
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12 час.
Ивашков
Сбит Су-25, а не Су-35
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11 час.
Дмитрий Боев
То, что было перед началом СВО, давно уже обломки. То, что есть сейчас - передано из стран, куда поставлялась советская техника как во времена СССР, так и до последнего времени. С этой точки хрения, весьма сомнительна польза от участия в военных выставках и салонах...
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8 час.
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