В Свердловской области мать погибшего на СВО сына отказалась от внука ради выплат

Мать погибшего бойца СВО в Камышлове отказалась от внука ради посмертных выплат, пишет Ура.ру. Согласно информации, женщина не хотела делиться деньгами с невесткой, поэтому отказывалась признавать внука, который был рожден от ее сына и его невесты, находящейся в декрете.