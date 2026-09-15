Русские под запретом? Школьные методисты взялись «толерантно» переписывать Шукшина

Профессор Михаил Матвеев: «Нарратив многонациональности нельзя подменять русофобией» Ирина Мишина Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Михаил Матвеев В литературно-образовательной среде — скандал всероссийского масштаба.
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Это 5 колонна!!! Надо что то делать......
Это тупость и самое натуральное предательство. Всех этих провокаторов, делающих незаконные поправки незамедлительно выгнать с работы и возбудить угловное дело.
А можно просто расстрелять всех таких "методисток/ов"??????????
ЭТО НАСТОЯЩАЯ ДИВЕРСИЯ И ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСБ !