БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русские под запретом? Школьные методисты взялись «толерантно» переписывать Шукшина

Русские под запретом? Школьные методисты взялись «толерантно» переписывать Шукшина

Профессор Михаил Матвеев: «Нарратив многонациональности нельзя подменять русофобией» Ирина Мишина Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Михаил Матвеев В литературно-образовательной среде — скандал всероссийского масштаба.

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