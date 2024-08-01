Чжэн выиграла пять своих последних полуфиналов. 8.20 – победит Швентек

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Ига Швентек и Циньвэнь Чжэн сыграют в полуфинале олимпийского теннисного турнира в Париже. Китайская теннисистка выиграла 5 своих последних полуфиналов во всех турнирах.