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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чжэн выиграла пять своих последних полуфиналов. 8.20 – победит Швентек

Ига Швентек и Циньвэнь Чжэн сыграют в полуфинале олимпийского теннисного турнира в Париже. Китайская теннисистка выиграла 5 своих последних полуфиналов во всех турнирах.

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