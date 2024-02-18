Три признака мужчины, который выполз из прошлого

«Вместо того, что бы зимой одеться тепло, современные тётки наряжаются в джинсы с заниженным поясом, в куртку с повышенной талией и демонстрируют толстые синие от мороза телеса с тонкой полоской от стрингов посредине! Знакомый гинеколог сказал, что количество женщин, с различными заболеваниями, выросло в разы! Да с такими патологиями, что скоро просто рожать будет не кому!!! Пришло поколение женщин выращенных на Доме-2, совершенно не приспособленных к длительным семейным отношениям! С полностью сбитыми жизненными настройками! Ну не хватит на всех принцесс богатеньких папиков!!! В царстве царь всего один, а работников тысяча!» Из странных комментариев Читая этот комментарий, я первым делом подумала, что где-то нашли ледник, а в нем замерзший мамонт.