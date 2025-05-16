Прогноз погоды в Крыму на 16 мая В Симферополе +20 и пасмурно В Севастополе +20 и пасмурноВ Евпатории +20 и пасмурноВ Черноморском +19 и пасмурноВ Джанкое +21 и пасмурноВ Ялте +15 и пасмурноВ Алуште +16 и пасмурноВ Керчи +17 и облачно с прояснениямиВ Армянске +21 и пасмурно Читать подробнее>>> .