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Вратарь Евгений Латышонок: Всегда хотел перейти в «Зенит»

Голкипер прокомментировал слухи о том, что летом был близок к переходу в «Спартак». Евгений Латышонок, который перешел в «Зенит» из калининградской «Балтики» летом нынешнего года, рассказал об интересе к себе со стороны других клубов.

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