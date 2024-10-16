Вратарь Евгений Латышонок: Всегда хотел перейти в «Зенит»

Голкипер прокомментировал слухи о том, что летом был близок к переходу в «Спартак». Евгений Латышонок, который перешел в «Зенит» из калининградской «Балтики» летом нынешнего года, рассказал об интересе к себе со стороны других клубов.
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