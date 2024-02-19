Звезда сериала «Реальные пацаны» Бежанян вступил в конфликт с полицией из-за ДТП

Армен Бежанян, известный бизнесмен, депутат думы Осинского городского округа и звезда сериала «Реальные пацаны», сообщил о конфликте с сотрудниками ГИБДД, который, по его словам, привел к дорожно-транспортному происшествию.
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