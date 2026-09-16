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Царьград

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Единая Россия призвала обеспечить доступность вакцин от гриппа для детей

Единая Россия призвала обеспечить доступность вакцин от гриппа для детей

Леонид Огуль, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, настаивает на доступности вакцин против гриппа для детей.

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