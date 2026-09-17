Еще 18 автобусов среднего класса ПАЗ передали «Мострансавто»

« Мострансавто» продолжает обновлять парк техники. Еще 18 автобусов среднего класса ПАЗ 320210 (Citymax 8) передали компании, а часть из них вышла на линии, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.