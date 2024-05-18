Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Данные о подготовке наступления российской армии утекали ВСУ

Данные о подготовке наступления российской армии утекали ВСУ

Замглавы Минобороны Юрий Кузнецов, официально арестованный за взятку, всего скорее, будет вынужден объяснять следователям, каким образом противник получал планы наступлений российской армии и другую секретную инфорvацию.

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