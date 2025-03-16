АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    А реально по существу: этот укурок ехал и спал за рулём. Автобус остановился на остановке(водитель автобуса как это ч...Водитель такси сб...
  • НС
    Странный текст! Какой-такой автомобиль "Москва"?  Почему "ехал между автобусом и автовокзалом"?Водитель такси сб...
  • Maxim
    До, их пор Fiat 600 очень популярен в Польше, мульт Болек и Лелек - подтверждение..Брали лучшее, но ...

Сорокалетний автомобиль

Сорокалетний автомобиль

﻿﻿ВАЗ-2108 1984 года на ВВЦ Старина Эйнштейн был прав относительно своего времени. В XXI веке автомобили сорокалетней давности считаются почти такими же древними, как египетские пирамиды: в то время на улицах их почти не было.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх