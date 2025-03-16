Сорокалетний автомобиль

ВАЗ-2108 1984 года на ВВЦ Старина Эйнштейн был прав относительно своего времени. В XXI веке автомобили сорокалетней давности считаются почти такими же древними, как египетские пирамиды: в то время на улицах их почти не было.
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