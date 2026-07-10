В Испании офицера лишили доступа к секретным данным из-за супруги-россиянки

Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании лишил сержанта Военно-морских сил (ВМС) доступа к секретной информации после того, как выяснилось, что военный скрыл брак с россиянкой и гражданство России, пишет газета El Pais.
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