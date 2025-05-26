Юных новоаннинцев приглашают на театрализованный концерт, посвящённый началу летнего отдыха! 29 мая в 13:00 в РДК "Победа" ❗️ВХОД СВОБОДНЫЙ ❗️.
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Юных новоаннинцев приглашают на театрализованный концерт, посвящённый началу летнего отдыха! 29 мая в 13:00 в РДК "Победа" ❗️ВХОД СВОБОДНЫЙ ❗️.