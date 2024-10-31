Oсенний салат для тех, кто следит за фигурой. В основе тыква, но ее не узнать

Конец октября — самое «тыквенное» время. Именно сейчас блюда с тыквой получаются вкуснее всего и одним из лучших вариантов будет приготовление сытного салата, где тыква сочетается с хрустящим нутом, гранатом и творожными шариками.
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