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Калашников: Комитет ГД по делам СНГ внес в Госдуму 252 законопроекта за VIII созыв

Калашников: Комитет ГД по делам СНГ внес в Госдуму 252 законопроекта за VIII созыв

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в восьмом созыве подготовил и внес на рассмотрение 252 законопроекта, из которых 166 стали законами, заявил глава комитета Леонид Калашников (КПРФ) в ходе отчета на пленарном заседании.

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