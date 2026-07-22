Калашников: Комитет ГД по делам СНГ внес в Госдуму 252 законопроекта за VIII созыв

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в восьмом созыве подготовил и внес на рассмотрение 252 законопроекта, из которых 166 стали законами, заявил глава комитета Леонид Калашников (КПРФ) в ходе отчета на пленарном заседании.
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