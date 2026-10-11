Минтранс отказался добавлять электрички до СКИФа под Новосибирском

Минтранс Новосибирской области и «Экспресс-пригород» сочли экономически нецелесообразным вводить дополнительные рейсы к Кольцово и площадке СКИФа, поскольку действующие утренние и вечерние электрички полностью закрывают текущий спрос.
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