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Царьград

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Минтранс отказался добавлять электрички до СКИФа под Новосибирском

Минтранс отказался добавлять электрички до СКИФа под Новосибирском

Минтранс Новосибирской области и «Экспресс-пригород» сочли экономически нецелесообразным вводить дополнительные рейсы к Кольцово и площадке СКИФа, поскольку действующие утренние и вечерние электрички полностью закрывают текущий спрос.

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