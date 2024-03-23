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МЧС: после тушения пожара в "Крокусе" начнется разбор завалов в зрительном зале

МЧС: после тушения пожара в "Крокусе" начнется разбор завалов в зрительном зале

Спасатели начнут разбор завалов в зрительном зале "Крокус сити холла" после тушения пожара. Об этом сообщил заместитель главы ГУ МЧС РФ по Московской области Александр Перегуда в ходе заседания оперативного штаба, передает ТАСС.

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