Greg Abbott Sharpens Attacks On Gina Hinojosa

Dallas Morning News: “Armed with a huge financial advantage and one of Texas’ most effective political operations, Abbott has begun targeting Democratic challenger Gina Hinojosa by name after ignoring her until recently.
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