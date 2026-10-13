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Politics

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Greg Abbott Sharpens Attacks On Gina Hinojosa

Dallas Morning News: “Armed with a huge financial advantage and one of Texas’ most effective political operations, Abbott has begun targeting Democratic challenger Gina Hinojosa by name after ignoring her until recently.

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