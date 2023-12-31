Мэр Магадана отменил новогодние гуляния в городе на фоне удара по Белгороду

Зоя Копань

Это хорошо что мэр стал инициатором отмены салюта! Значит надо по всей стране отменить этот распил бюджетных денег, должно идти все на СВО! И вообще надо во всех регионах приспустить флаги об убитых и раненых мирных жителях! О каком празднике может идти речь? Просто всем надо посидеть с семьями по домам, пообщаться, стране не до веселья!