Мэр Магадана Юрий Гришан объявил об отмене новогодних мероприятий и праздничных салютов в городе из солидарности с жертвами трагедии в Белгороде в субботу 30 декабря.
Мэр Магадана отменил новогодние гуляния в городе на фоне удара по Белгороду
Комментарии
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Зоя Копань
Это хорошо что мэр стал инициатором отмены салюта! Значит надо по всей стране отменить этот распил бюджетных денег, должно идти все на СВО! И вообще надо во всех регионах приспустить флаги об убитых и раненых мирных жителях! О каком празднике может идти речь? Просто всем надо посидеть с семьями по домам, пообщаться, стране не до веселья!
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11 час.
radiofree RF
👍👍👍
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10 час.
Н
Николай
Вот это ГОСУДАРСТВЕННИК!!!
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5 час.
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