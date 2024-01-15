СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Смирнов
    Ну, молодцы арабы, думаю. что там вряд ли и "голую" вечеринку кто нибудь решился организовать, а вот при нашем правит...Кормушка прикрыта
  • Алексей Смирнов
    Пятая колонна революцию не организует, так что аналога февраля 1917 не будет, а вот сразу же перейти к октябрю того ж...Путин должен унич...
  • Владимир Михальков
    Тебе гривнями али евриками башляют бандерлог?Спела перед русск...

Путин должен уничтожить «пятую колонну», иначе – революция, – Сивков

Путин должен уничтожить «пятую колонну», иначе – революция, – Сивков

Политнавигатор Россию могут ждать революционные события в случае, если после выборов президента в стране не будет уничтожена «пятая колонна».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Евстафьев
Какие качества характеризуют пятую колонну, кто бы подсказал?
Ответить
2 час.
ВА
Владимир Амосов
Никакой революции не будет  при любом раскладе. И не надо подначивать народ. Скорее достанется автору от народа за такие вопросы.
Ответить
2 час.
Алексей Смирнов
Пятая колонна революцию не организует, так что аналога февраля 1917 не будет, а вот сразу же перейти к октябрю того же года стоило бы.
Ответить
25 мин.

Картина дня

наверх