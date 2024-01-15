Путин должен уничтожить «пятую колонну», иначе – революция, – Сивков

Никакой революции не будет при любом раскладе. И не надо подначивать народ. Скорее достанется автору от народа за такие вопросы.

Алексей Смирнов

Пятая колонна революцию не организует, так что аналога февраля 1917 не будет, а вот сразу же перейти к октябрю того же года стоило бы.