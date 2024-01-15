Политнавигатор Россию могут ждать революционные события в случае, если после выборов президента в стране не будет уничтожена «пятая колонна».
Путин должен уничтожить «пятую колонну», иначе – революция, – Сивков
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Какие качества характеризуют пятую колонну, кто бы подсказал?
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2 час.
ВА
Владимир Амосов
Никакой революции не будет при любом раскладе. И не надо подначивать народ. Скорее достанется автору от народа за такие вопросы.
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2 час.
Алексей Смирнов
Пятая колонна революцию не организует, так что аналога февраля 1917 не будет, а вот сразу же перейти к октябрю того же года стоило бы.
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25 мин.
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