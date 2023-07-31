«Безбашенная» атаманша Маруся Никифорова

В 20-е годы почти все фотографии героини статьи были уничтожены. Но на этом, сделанном мной коллаже с портретами четырёх атаманш (три из них – придуманные) есть единственная достоверная – из тюремного архива Сегодня мы продолжим рассказ о М.
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