Осень не спешит покидать Крым: какие погодные сюрпризы ждут крымчан в декабре? Солнечных дней в первый зимний месяц будет больше положенного по норме, а вот осадков меньше – их дефицит по итогу может составить 40%.
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