Преступные колл-центры по заказу СБУ сообщали о «минированиях» вокзалов России

Сотрудники международной мошеннической сети кол-центров по заданию СБУ звонили в ж/д вокзалы и аэропорты в России и сообщали об их якобы минированиях, рассказал задержанный руководитель московского офиса организации Яков Кесельман.
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