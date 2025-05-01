Более 500 поисковиков собрались на открытие «Вахты Памяти»

Церемонию ознаменовала начало празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге и Ленинградской области На Синявинских высотах в Ленинградской области накануне стартовала всероссийская «Вахта Памяти - 2025».
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