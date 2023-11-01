Квалификация Scottish Open 2023: Джимми Уайт выиграл свой первый матч в сезоне

Джимми Уайт обыграл Дуэна Джонса, Крис Уокелин победил Марка Джойса, Джордан Браун нанес поражение Адаму Даффи, Дэвид Гилберт нокаутировал Джека Джонса, Стюарт Бинхэм разгромил Майкла Уайта, а Зак Сурети, Сюй Сы, Тепчайа Ун-Ну, Манасавин Фетмалайкул, Джексон Пейдж, Мартин О’Доннелл и Аарон Хилл также выиграли свои квалификационные матчи и отправятся на финальные этапы турнира Scottish Open 2023 в Эдинбург, сообщает WST.