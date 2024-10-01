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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Омский фельдшер отдал мошенникам почти 2 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

В полицию Омска обратился 43-летний фельдшер скорой помощи с заявлением о мошенничестве. В начале июля медработнику в мессенджере написала Ольга из Санкт-Петербурга, которая предложила получать пассивный доход на бирже – якобы она сама занимается этим бизнесом и имеет большой ежемесячный доход.

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