Омский фельдшер отдал мошенникам почти 2 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

В полицию Омска обратился 43-летний фельдшер скорой помощи с заявлением о мошенничестве. В начале июля медработнику в мессенджере написала Ольга из Санкт-Петербурга, которая предложила получать пассивный доход на бирже – якобы она сама занимается этим бизнесом и имеет большой ежемесячный доход.
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