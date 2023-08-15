Запад усиленно ищет виноватого в провале контрнаступления

В среде западных и особенно американских военных экспертов и аналитиков всё чаще и чаще транслируется мнение о том, что летнее контрнаступление ВСУ плавно перейдёт в осеннее наступление, а затем в зимнюю «спячку» украинских подразделений на ЛБС.
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