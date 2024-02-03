Минобороны сообщило об уничтожении семи беспилотников ВСУ в трех регионах

Минобороны РФ сообщило о ночной атаке трех российских регионов беспилотниками ВСУ. В пресс-службе ведомства отметили, что дежурные средства ПВО минувшей ночью работали в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях.
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