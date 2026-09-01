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Царьград

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Людям гарантировали отсрочку платежей, защиту земли и машины: "Это не амнистия. Это перемирие"

Людям гарантировали отсрочку платежей, защиту земли и машины: "Это не амнистия. Это перемирие"

Государство и коммерческие структуры – вечные оппоненты, которые редко говорят на одном языке. Но вдруг они сумели договориться.

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