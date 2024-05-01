В госдепе США предупредил Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен заявил, что провел "важный разговор" с грузинскими парламентариями об отношениях Вашингтона и Тбилиси, а также о последствиях принятия закона об иностранных агентах, который якобы был "вдохновлен Кремлем".