В госдепе США предупредил Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен заявил, что провел "важный разговор" с грузинскими парламентариями об отношениях Вашингтона и Тбилиси, а также о последствиях принятия закона об иностранных агентах, который якобы был "вдохновлен Кремлем".
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