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«С панели на линейку»: откровенные наряды мам 1 сентября вызвали скандал в Сети

«С панели на линейку»: откровенные наряды мам 1 сентября вызвали скандал в Сети

Старт учебного года ознаменовался неожиданным скандалом в социальных сетях. Ожесточенные споры развернулись вокруг того, в каком виде матери привели своих чад на праздничную линейку.

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