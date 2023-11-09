Новое фиаско «МЮ», 1,5 млн человек с Fan ID, «Реал» отказался от Мбаппе, ликбез от Черданцева и другие новости

КузнецовВВ

зависит от прибыли до уплаты налогов, а налоги во всех штатах разные, кроме этого учитываются затраты на содержание клубного хозяйства ( стадионов, самолетов, и пр. ) а также доходов от стоимости билетов ( читай наполняемости и размеров катка ) ну и доходы от продаж сопутствующих товаров, а здесь Торонто, Нью-Йорк и Монреаль явно гораздо большие рынки сбыта чем Денвер и Тампа-Бей