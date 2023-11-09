1. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Копенгагену» (3:4) в Лиге чемпионов в драматичном матче в Дании: Хейлунд забил два гола к середине первого тайма, но еще до перерыва игра перевернулась – Рэшфорда удалили за грубость, за руку Магуайра назначили пенальти в ворота «МЮ», и датчане сравняли счет.
Новое фиаско «МЮ», 1,5 млн человек с Fan ID, «Реал» отказался от Мбаппе, ликбез от Черданцева и другие новости
Комментарии
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КузнецовВВ
зависит от прибыли до уплаты налогов, а налоги во всех штатах разные, кроме этого учитываются затраты на содержание клубного хозяйства ( стадионов, самолетов, и пр. ) а также доходов от стоимости билетов ( читай наполняемости и размеров катка ) ну и доходы от продаж сопутствующих товаров, а здесь Торонто, Нью-Йорк и Монреаль явно гораздо большие рынки сбыта чем Денвер и Тампа-Бей
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1 д.
Лена Мисько
⚡️Опубликовано расписание Мир РПЛ на последние три тура 2023 года «Зенит» сыграет с «Локо» 3 декабря, «Спартак» примет «Крылья» 9-го, «Краснодар» против ЦСКА – 10-го 👇🏻 https://sprts.cc/z5q2Rg
«Зенит» сыграет с «Локо» 3 декабря, «Спартак» примет «Крылья» 9-го, «Краснодар» против ЦСКА – 10-го. Опубликовано расписание Мир РПЛ на последние три тура 2023 года
Sports.ru
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23 час.
Лена Мисько
Все российские спортивные федерации отозвали иски из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение об отстранении от международных стартов, сообщает «Матч ТВ». Ожидаемо.
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22 час.
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