Ростовские чиновники рассказали о дате пуска отопления в 2024 году

Для этого температура воздуха должна держаться ниже 8 градусов.В администрации Ростова-на-Дону ещё пока не определились с точной датой, когда в донской столице стартует отопительный сезон.
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