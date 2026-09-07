«Рособоронэкспорт» заключил оружейных контрактов на более чем 13 млрд долларов

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) в первой половине 2026 года заключила экспортные контракты на поставку оружия и военной техники на сумму свыше 13 млрд долларов.