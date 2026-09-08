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Мировое обозрение

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Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-1

Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-1

Иранские военные заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-1. По данным пресс-службы армии республики, аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны над южной частью страны, в районе портового города Бендер-Аббас.

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