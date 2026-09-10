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Тульские новости

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ПВЗ могут открыть в ТРЦ как альтернатива складам маркетплейсов

ПВЗ могут открыть в ТРЦ как альтернатива складам маркетплейсов

Около 70% торгово-развлекательных центров России готовы разместить расширенные ПВЗ.Расширенные ПВЗ могут появиться в ТРЦ как альтернатива складам маркетплейсов, сообщает "Коммерсант".

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